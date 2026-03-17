Die Strasse von Hormus, ein Nadelöhr zwischen Iran und den Vereinigten Arabischen Emiraten, ist eine wichtige Route für den internationalen Transport von Öl und Flüssiggas. Der Schiffsverkehr dort ist wegen des Iran-Kriegs und drohender iranischer Angriffe praktisch zum Erliegen gekommen.
Irans Führung exportiert lediglich Öl mit China als wichtigstem Abnehmer weiter. 13 Supertanker seien an der Ölinsel Charg seit Kriegsbeginn beladen worden, berichtete das staatliche iranische Fernsehnetzwerk SNN. Die angespannte Lage treibt die Öl- und Gaspreise in die Höhe.
Für den Iran gilt der Irak als strategisch wichtiger Partner. Die Führung in Teheran hat grossen politischen, wirtschaftlichen und militärischen Einfluss auf das Nachbarland, unter anderem durch mächtige, Iran-treue Milizen./arj/DP/nas
(AWP)