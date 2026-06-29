Der Organisation Transparency International zufolge herrscht im Irak ein hohes Korruptionsniveau. Im aktuellen sogenannten Korruptionswahrnehmungsindex landete der Irak im Vergleich von 182 Ländern auf Platz 136 - und somit weit hinten im internationalen Vergleich, was etwa Aufdeckung und Bekämpfung von Korruption angeht. Im Fokus steht vor allem der Ölsektor. Experten beschreiben ein seit Jahrzehnten bestehendes System für Korruption im Land, das von der politischen Elite aufgebaut und bis heute genutzt und geschützt wird./jot/DP/zb