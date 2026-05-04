Ölpreise steigen weiter

Für die Ölpreise brachte Trumps erneuter Vorstoss nicht die erhoffte Entlastung. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kletterte im Verlauf des Nachmittags deutlich auf mehr als 114 US-Dollar. Händler bezweifelten, dass der US-Plan funktionieren wird. Die Gespräche zwischen Washington und Teheran zu einem Ende des Kriegs gelten als festgefahren. In der vergangenen Woche waren die Ölpreise auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2022 gestiegen.