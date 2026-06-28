Der Iran beansprucht die Kontrolle des Schiffsverkehrs durch die für den Welthandel wichtigen Strasse von Hormus aufs Neue allein für sich. «Die Strasse von Hormus wird innerhalb der kommenden 30 Tage wieder vollständig unter die Verwaltung des Iran gestellt», sagte Aussenminister Abbas Araghtschi bei einer Pressekonferenz in der irakischen Hauptstadt Bagdad. Die Verantwortung für die Meerenge liege allein beim Iran, bekräftige Araghtschi. «Jegliche Einmischung oder der Versuch, parallele Strukturen zu schaffen, würde die Lage weiter verkomplizieren, zusätzliche Spannungen erzeugen und die Wiedereröffnung dieser strategisch zentralen Wasserstrasse verzögern.», sagte Araghtschi.