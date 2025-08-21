Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen den Iran geführt und gemeinsam mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Der Iran reagierte mit Raketenangriffen. Irans Marine war bei den landesweiten Luftangriffen weitgehend verschont geblieben. Seit Inkrafttreten einer Waffenruhe herrscht ein Angespanntheit in dem Land mit knapp 90 Millionen Einwohnern.
Vor dem Krieg hatten die USA und der Iran im Streit um das Atomprogramm knapp zwei Monate verhandelt. Deutschland, Frankreich und Grossbritannien forderten die Regierung in Teheran zuletzt zu Verhandlungen auf, auch um eine weitere militärische Eskalation abzuwenden. Die iranische Staatsführung zeigt sich jedoch skeptisch und forderte unter anderem Sicherheitsgarantien./arb/DP/jha
(AWP)