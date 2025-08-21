Vor dem Krieg hatten die USA und der Iran im Streit um das Atomprogramm knapp zwei Monate verhandelt. Deutschland, Frankreich und Grossbritannien forderten die Regierung in Teheran zuletzt zu Verhandlungen auf, auch um eine weitere militärische Eskalation abzuwenden. Die iranische Staatsführung zeigt sich jedoch skeptisch und forderte unter anderem Sicherheitsgarantien./arb/DP/jha