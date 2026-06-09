Seit Ausbruch des Kriegs durch die USA und Israel Ende Februar haben auch Bewohner der iranischen Metropolen von zunehmenden Repressionen berichtet. Unter anderem haben Kontrollen von Fahrzeugen durch die Sicherheitsdienste in den Städten zugenommen. Viele Iranerinnen und Iraner sehen mit Sorge, dass Konten von Kritikern eingefroren werden.