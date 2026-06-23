Bereits Mitte Juni hatte ein Cyberangriff vier grosse staatliche Banken gestört, Online-Zahlungen und mehrere Geldautomaten in der Hauptstadt Teheran fielen aus. Eine iranische Hackergruppe hatte die Angriffe zuvor im Internet angekündigt. «Ein stiller Krieg entfaltet sich und Iran steht unter Cyberangriff», erklärte die Gruppe Black Wolves auf ihrem Telegram-Kanal. Bereits 2022 war es während der Frauenproteste zu einem massiven Angriff auf die iranische Zentralbank gekommen. Auch die Überwachungskameras des berüchtigten Ewin-Gefängnisses in Teheran wurden damals gehackt. Veröffentlichtes Bildmaterial zeigte gewalttätige Übergriffe von Wachpersonal auf politische Gefangene. Die Hackerangriffe gelten als Form des digitalen Protests gegen das islamische System im Iran./yyxx/DP/jha