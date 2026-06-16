Aufgabe des Kantons Nidwalden wird es vor allem sein, für die Sicherheit der Bevölkerung und derjenigen zu sorgen, die an der Unterzeichnung auf dem Bürgenstock teilnehmen. Neben der Kantonspolizei Nidwalden werden zusätzliche Polizeikorps, die Armee und weitere Partner im Einsatz sein. Die Vorbereitungen liefen auf Hochtouren, teilte die Kantonspolizei Nidwalden am Dienstag mit.