Die Informationen stammen laut «New York Times» von anonymen Beamten aus dem Nahen Osten und einem westlichen Land. US-Regierungsvertreter seien skeptisch, ob die Regierung von Donald Trump oder der Iran wirklich bereit für einen Ausweg seien, hiess es.
Der «Axios»-Korrespondent Barak Ravid schrieb auf der Plattform X unter Berufung auf einen US-Beamten und eine «informierte Quelle», dass der Iran in den vergangenen Tagen über arabische Golfstaaten und andere Länder in der Region Botschaften an die USA gesendet habe. Die USA hätten diese Botschaften jedoch als Quatsch abgetan und nicht darauf reagiert./da/DP/jha
(AWP)