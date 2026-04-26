US-Militär fängt Schiff der iranischen «Schattenflotte» ab

Das US-Militär fing unterdessen einen mit Sanktionen belegten Frachter der iranischen «Schattenflotte» ab. Ein vom Zerstörer «USS Pinckney» abgehobener Helikopter habe das Schiff im Arabischen Meer gestoppt, es werde zurück in Richtung Iran eskortiert, teilte das US-Regionalkommando Centcom auf der Plattform X mit. Das Schiff «M/V Sevan» gehört demnach zu den 19 Frachtern, die am Freitag mit US-Sanktionen belegt wurden. Diese zielen auf die sogenannte Schattenflotte des Irans ab - also Schiffe mit verschleierter Eigentümerschaft, die nach US-Angaben von zentraler Bedeutung für Teherans Einnahmen aus dem Öl- und Gasexport sind.