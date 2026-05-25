In der Diskussion um ein Abkommen im Iran-Krieg will der Iran nach eigenen Angaben erst nach Abschluss eines Rahmenabkommens über sein Atomprogramm verhandeln. Aktuell werde nicht «über die Einzelheiten des Nuklearprogramms gesprochen», sagte der Aussenamtssprecher Ismail Baghai vor Pressevertretern.