Der Iran hat nach den israelisch-amerikanischen Angriffen mit einer harten Reaktion gedroht. «Die tapferen Soldaten und das grosse Volk Irans werden den höllischen, unterdrückerischen internationalen Akteuren eine unvergessliche Lektion erteilen», schrieb der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Laridschani, auf X. Man werde die «verbrecherischen Zionisten» und die «charakterlosen Amerikaner» zur Reue bringen.