Bedrohung für Europa durch iranische Raketen?

Nach dem iranischen Raketenangriff auf den US-britischen Stützpunkt Diego Garcia drängte der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu weitere Länder dazu, sich dem Kampf gegen den Iran anzuschliessen. «Welchen weiteren Beweis brauchen Sie noch, dass dieses Regime, das die ganze Welt bedroht, gestoppt werden muss?», fragte er bei einem Besuch in der israelischen Wüstenstadt Arad. Es sei an der Zeit, «dass die Staats- und Regierungschefs der übrigen Länder sich anschliessen», sagte Netanjahu, ohne dabei konkrete Staaten zu nennen.