Erst am Donnerstag war es zu einem Zwischenfall in der Strasse von Hormus gekommen. US-Medien zitieren aus anonymen Quellen, wonach eine iranische Drohne ein Schiff in der Meerenge getroffen habe. Die Weltschifffahrtsorganisation stoppte vorläufig eine Evakuierungsmission in der Region. Der Iran hatte gewarnt, dass nur Transite entlang der von Teheran festgelegten Routen sicher seien./mar/DP/stk