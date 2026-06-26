Sollten die USA Israel nicht Einhalt gebieten können, behalte sich der Iran «das Recht vor, auf solche Massnahmen zu reagieren», hiess es in der Stellungnahme weiter. Wo genau sich die israelischen Flugzeuge befinden sollen, wurde nicht deutlich.
Erst am Donnerstag war es zu einem Zwischenfall in der Strasse von Hormus gekommen. US-Medien zitieren aus anonymen Quellen, wonach eine iranische Drohne ein Schiff in der Meerenge getroffen habe. Die Weltschifffahrtsorganisation stoppte vorläufig eine Evakuierungsmission in der Region. Der Iran hatte gewarnt, dass nur Transite entlang der von Teheran festgelegten Routen sicher seien./mar/DP/stk
(AWP)