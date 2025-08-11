Bei den Gesprächen sollte erörtert werden, wie die künftige Zusammenarbeit zwischen der IAEA und dem Iran aussehen könnte, sagte Aussenamtssprecher Ismail Baghai vor Journalisten. Eine Besichtigung der Atomanlagen war nicht vorgesehen. Eigentlich hatte Irans Regierung die Kooperation mit den Atomwächtern nach dem Krieg mit einem neuen Gesetz vorerst beendet.