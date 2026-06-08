Zudem sei in der westiranischen Stadt Kermanschah die Flugabwehr aktiv, um feindliche Geschosse abzufangen, hiess es weiter. Der Flughafen der Stadt stelle ebenfalls seinen Betrieb bis auf weiteres ein, hiess es in einem zusätzlichen Bericht der Agentur.
Bei Angriffen auf Ziele in Tabris im Norden des Landes habe es keine Toten oder Verletzten gegeben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Unabhängig überprüfen lassen sich die Berichte nicht.
Am Sonntagabend hatte der Iran Israel mit Raketen angegriffen. In der Nacht reagierte Israel mit Luftangriffen auf Ziele in verschiedenen Landesteilen des Irans./mar/DP/zb
(AWP)