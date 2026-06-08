Nach israelischen Angriffen in der Nacht stellen Flughäfen in Teheran bis auf weiteres den Betrieb ein. Flüge von den Flughäfen Imam Chomeini International und Mehrabad seien derzeit eingestellt, berichtete die Nachrichtenagentur Fars unter Berufung auf eine offizielle Stellungnahme. Auch seien Flüge an allen Flughäfen im Westen des Landes eingestellt, hiess es weiter.