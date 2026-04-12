Die Strasse von Hormus zwischen dem Iran und dem Oman ist eine der wichtigsten Schifffahrtsrouten für den weltweiten Ölhandel. Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte Teheran die Meerenge durch Drohungen und Beschuss von Tankern und Frachtschiffen faktisch blockiert, was die Preise für Energie in die Höhe trieb. Der Schiffsverkehr kam weitgehend zum Erliegen. Nach Beginn der Waffenruhe in der Nacht zum Mittwoch passierten nach Angaben des Datenunternehmens Kpler bis Sonntagvormittag rund 40 Handelsschiffe die Meerenge - ein Bruchteil des regulären Verkehrs. Nach übereinstimmenden Berichten, unter anderem des Fachmediums «Lloyd's List», hat der Iran dort eine Art Mautstellen-System eingeführt.