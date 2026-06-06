Trump unter Druck

US-Präsident Trump steht wegen steigender Benzinpreise innenpolitisch zunehmend unter Druck, den unpopulären Krieg zu beenden. Am Freitag hatte er bei einer Wahlveranstaltung im US-Bundesstaat Wisconsin erneut ein schnelles Ende des Kriegs gegen den Iran angekündigt. Dem ​US-Sender NBC sagte er, die meisten iranischen Anlagen zur Herstellung von Drohnen und Raketen seien zwar zerstört worden, die Iraner hätten aber ​immer noch Zugang zu «einigen Raketen und Drohnen». «Sie haben vielleicht 21 bis 22 Prozent ihrer Raketen. Das sind eine Menge Raketen, ​aber es ist nicht mehr das, was es war, als wir zum ersten Mal angegriffen haben», erklärte Trump laut vorab veröffentlichten Auszügen aus der Sendung «Meet the Press».