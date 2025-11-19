Die 21-köpfige Crew sei sicher und wohlauf. Der unter der Flagge der Marshallinseln fahrende Tanker könne seinen normalen Einsatz wieder aufnehmen. «Wir halten ausserdem fest, dass gegen das Schiff, seine Crew und dessen Besitzer und Management keinerlei Anschuldigungen erhoben wurden», hiess es in der Mitteilung weiter.