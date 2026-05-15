Als Beispiel nannte der Minister Äusserungen von US-Präsident Donald Trump, der sich über einen Verhandlungsvorschlag aus dem Iran empört hatte. «Danach erhielten wir jedoch erneut Botschaften von amerikanischer Seite, die zeigten, dass sie an der Fortsetzung der Gespräche und der weiteren Interaktion interessiert sind», sagte Araghtschi bei der Pressekonferenz am Rande des Aussenminister-Treffens der Brics-Staatengruppe.
Irans Aussenminister sagte, die USA befänden sich einem «Zustand der Verwirrung» und hätten keine Strategie, den Krieg zu beenden. «Jeden Tag nennen sie andere Ziele. Wir hoffen wirklich, dass Vernunft und Weisheit in das Weisse Haus zurückkehren», sagt Araghtschi.
Der Iran sei auf alle Optionen vorbereitet, erklärte der Minister weiter. «Entweder kehren wir auf das Schlachtfeld und in den Krieg zurück oder wir kehren an den Verhandlungstisch zurück, führen Gespräche und verfolgen den Weg der Diplomatie.» Sein Land sei auf beide Optionen vorbereitet. «Für uns macht das keinen Unterschied.»/arb/DP/jha
(AWP)