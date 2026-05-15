Der Iran sei auf alle Optionen vorbereitet, erklärte der Minister weiter. «Entweder kehren wir auf das Schlachtfeld und in den Krieg zurück oder wir kehren an den Verhandlungstisch zurück, führen Gespräche und verfolgen den Weg der Diplomatie.» Sein Land sei auf beide Optionen vorbereitet. «Für uns macht das keinen Unterschied.»/arb/DP/jha