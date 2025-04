Irans Aussenminister Abbas Araghtschi hofft bei seinem Besuch in Peking vor allem auf Chinas Unterstützung für eine Einigung in den Atomverhandlungen mit den USA. «China gilt neben Russland als verlässlicher strategischer Partner, der uns nicht nur in guten, sondern auch in schlechten Zeiten zur Seite gestanden hat», sagte Araghtschi dem iranischen Staatssender IRIB in Peking.