Im benachbarten Irak ist die Stromversorgung nach Jahrzehnten der Kriege und Konflikte sehr schlecht, vor allem in der Sommerhitze kommt es zu Ausfällen. 2019 wie auch in Jahren zuvor kam es deshalb zu massenhaften Protesten. Hunderte Menschen wurden getötet und Tausende verletzt. Durch das vorläufige Ende der Gaslieferungen aus dem Iran besteht Sorge, dass sich solch ein Szenario im Irak wiederholen könnte./jot/DP/nas