Nach der Verkündung der Waffenruhe im Iran-Krieg richtet sich der Blick gespannt auf die anstehenden Friedensgespräche. Israel ging zunächst weiterhin militärisch gegen die vom Iran unterstützte Hisbollah im Libanon vor, bevor es am Donnerstagabend überraschend die Aufnahme direkter Verhandlungen mit dem verfeindeten Nachbarland ankündigte. Der Iran will die Urananreicherung fortsetzen, was den Interessen Israels und der USA zuwiderläuft. Kontroversen gibt es nach wie vor auch um die Öffnung der Strasse von Hormus für den Schiffsverkehr.