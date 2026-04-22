Wegen des Konflikts im Nahen Osten haben sich die Aussichten für Firmen weltweit deutlich eingetrübt, wie dem am Mittwoch publizierten Allianz Trade Insolvenz Report zu entnehmen ist. Neu erwarten die Experten eine Zunahme der Firmenpleiten im laufenden Jahr von 6 Prozent, nach zuvor lediglich 3 Prozent. Zudem sollen die Insolvenzen 2027 stabil auf dem hohen Niveau bleiben, nachdem die Experten zuvor einen leichten Rückgang prognostiziert hatten.