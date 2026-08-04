Einigung zur Schifffahrt könnte bald kommen

US-Finanzminister Scott Bessent stellte eine mögliche Wiedereröffnung der Meerenge für heute oder morgen in Aussicht. «Wir befinden uns in Gesprächen mit den Iranern, und ich denke, es besteht die Chance, dass wir heute oder morgen eine Einigung erzielen, um die Meerenge zu öffnen», sagte er in einem Interview des US-Senders CNBC. Angesprochen auf eine mögliche Gebührenerhebung entgegnete er, er gehe von einer freien Durchfahrt aus. Auch der katarische Aussenamtssprecher al-Ansari sagte, eine Einigung zur Meerenge sei bisher nicht erreicht - dies könne sich jedoch «in den nächsten Tagen oder Stunden ändern».