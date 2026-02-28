«Das iranische Regime muss verstehen, dass es keine andere Wahl mehr hat, als ernsthafte Verhandlungen aufzunehmen», um sein Atom- und Raketenprogramm wie auch «seine Aktionen zur regionalen Destabilisierung» zu beenden, schrieb der französische Präsident. «Dies ist absolut notwendig für die Sicherheit aller im Mittleren Osten.»
Das iranische Volk müsse seine Zukunft frei gestalten können. «Die vom islamischen Regime verübten Massaker diskreditieren es und erfordern, dass dem Volk wieder Gehör verschafft wird.»/sg/DP/mis
(AWP)