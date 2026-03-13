Grosse Unterschiede bei Kreditangeboten

Für Immobilienkäufer und Bauherren ist das schmerzhaft: Da sie oft Kredite über Hunderttausende Euro aufnehmen, werden schon kleine Zinsbewegungen teuer. Allerdings gebe es grosse Unterschiede bei den Angeboten, so FMH. Der Unterschied in der Datenbank zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Zins liege bei zehnjährigen Krediten bei 1,55 Prozentpunkten - zwischen 3,44 Prozent und 4,99 Prozent. Das eröffne Einsparmöglichkeiten bei der Tilgung im fünfstelligen Euro-Bereich, sagte FMH-Gründer Max Herbst.