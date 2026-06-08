«Wir arbeiten Hand in Hand mit den Mitgliedsstaaten und den relevanten Akteuren und sind bereit, weitere Massnahmen zu ergreifen, falls nötig», sagte eine der Sprecherinnen. Am 28. Februar - also vor genau 100 Tagen - hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Zuletzt kam es erneut zur Zuspitzung./laf/DP/stw