Der aktuelle Krieg betreffe den Iran, die USA und Israel, die Vereinigten Arabischen Emirate aber nicht, das betont sie immer wieder. Dabei hatte der Iran im Zuge von Gegenschlägen auch einen US-Stützpunkt in dem Land angegriffen. Und wirken sich die Sorgen der Touristen über die Sicherheit in der Region nicht auch auf angrenzende Länder aus? «Die Deutschen machen sich viele Sorgen über die Sicherheit - die Menschen aus anderen Ländern nicht so sehr», sagt sie.