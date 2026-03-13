Über die Strasse von Hormus wurden vor dem ​Krieg mehr ​als 30 Prozent der weltweiten Stickstoffdünger-Exporte abgewickelt. Anders ⁠als China verfügten die meisten Länder über ​keine strategischen Düngemittelreserven, erklärte die ⁠Ökonomin Veronica Nigh des Düngerverbands. Das US-Händlersystem arbeite nach dem Just-in-time-Prinzip und halte kaum ‌Lagerbestände. Die Transportzeit vom Persischen Golf in die USA betrage mehrere Wochen. Dünger, der zu spät ankomme, könne für die Ernte 2026 nicht mehr verwendet ‌werden. Der US-Bauernverband warnte diese Woche, die Knappheit könne die ​Lebensmittelversorgung des Landes beeinträchtigen. Senator Josh Hawley forderte am Donnerstag eine Untersuchung möglicher Preistreiberei durch Düngemittelfirmen.