Trump: Der Iran hat schwere Verluste erlitten

Trump widersprach derweil der Darstellung Teherans. «Wir kontrollieren die Meerenge; sie kontrollieren gar nichts. Mal sehen, was passiert», sagte er. Trump behauptete zudem, der Iran habe im Krieg sehr schwere Verluste erlitten. «Militärisch haben sie fast alles verloren», sagte er. «Sie haben nur noch sehr wenig übrig. Sie haben noch ein paar Raketen. Sie haben noch ein paar Drohnen.» Das «Wall Street Journal» berichtete kürzlich unter Berufung auf US-Beamte, Trump tendiere dazu, die Einsätze gegen den Iran auszuweiten.