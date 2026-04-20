Für 2026 geht der VDMA aber weiter von einer leichten Erholung und einem Plus bei der Produktion beim Maschinen- und Anlagenbau um ein Prozent aus. In der Elektro- und Digitalindustrie rechnet dessen Branchenverband ZVEI sogar mit zwei Prozent mehr Produktion - vorausgesetzt allerdings, die Lage im Iran normalisiert sich bis Mitte des Jahres. Der Trend sei aber positiv, sagte ZVEI-Präsident Kegel. «Und wir hoffen, dass die Hannover Messe diesen Trend verstärken wird.»