Die AEOI hatte bereits nach den US-israelischen Angriffen auf Irans Atomanlagen im Juni vergangenen Jahres die IAEA und Grossi wegen deren Passivität scharf verurteilt. Das iranische Parlament stellte daraufhin per Gesetz sogar die Zusammenarbeit mit der IAEA ein und liess Inspektoren nur sehr begrenzt ins Land. Auch Grossi wurde zur Persona non grata erklärt. Eine Lösung in dem seit Jahren andauernden Streit um das iranische Atomprogramm ist laut Beobachtern ohne eine aktive Beteiligung der IAEA sehr unwahrscheinlich./vee/DP/zb