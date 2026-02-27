Der Iran hat gewarnt, dass er jeden Angriff, auch wenn er noch so begrenzt sein sollte, als Auslöser für eine umfassende Reaktion betrachten werde. «Dies könnte die letzte Chance sein, eine Einigung zu erzielen», zitierte das «Wall Street Journal» Saeid Golkar, Experte für Irans Militär an der University of Tennessee. «Gelingt dies nicht, werden die USA als Nächstes mit militärischen Mitteln klären, was sie mit diplomatischen Mitteln nicht lösen können.»