Zuvor hatte Trump dem Iran mit einem militärischen Eingreifen wie in Venezuela gedroht. Auf seiner Plattform Truth Social schrieb Trump: «Hoffentlich wird der Iran schnell an den Verhandlungstisch kommen und ein faires und gerechtes Abkommen aushandeln - KEINE ATOMWAFFEN -, das für alle Parteien gut ist.» Trump droht andernfalls mit einem Militäreinsatz.
Der Iran erklärt seit Jahren, sein Atomprogramm diene zivilen Zwecken, während die USA - ebenso wie europäische Staaten - der Führung in Teheran vorwerfen, eine nukleare Bewaffnung anzustreben.
Trump fordert unter anderem vom Iran, vollständig auf eine heimische Urananreicherung zu verzichten. Ausserdem soll der Iran seine Bestände an hochangereichertem Uran an Drittstaaten übergeben./da/DP/jha
(AWP)