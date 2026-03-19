Zudem seien mehrere ausländische Staatsbürger in Gewahrsam genommen worden, hiess es weiter. Bei ihnen seien Waffen, Ortungsgeräte, spezielle Kommunikationsmittel sowie ausländische Währungen beschlagnahmt worden. Der Geheimdienst der Revolutionsgarden rief die Bevölkerung auf, Verdachtsmomente umgehend zu melden.
Unabhängige Bestätigungen für die Angaben liegen nicht vor. Beobachter weisen darauf hin, dass Teheran in Kriegs- und Krisenzeiten regelmässig über umfangreiche Festnahmen von mutmasslichen Spionen berichtet./da/DP/men
(AWP)