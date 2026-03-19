Der iranische Geheimdienst hat nach eigenen Angaben seit Beginn des Kriegs 178 mutmassliche Spione festgenommen. Ihnen würden «Vaterlandsverrat» sowie Kontakte zu Agenten der USA und Israels vorgeworfen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Mehr. Die Festgenommenen sollen demnach «Bildmaterial von sensiblen Standorten und Kontrollpunkten» an feindliche Geheimdienste weitergegeben haben, damit diese gezielt angegriffen werden.