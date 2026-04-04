Bei iranischen Raketenangriffen in der Nacht wurde laut israelischen Medien derweil in der Wüste Negev im Süden des Landes ein Industriegebiet getroffen. Dort brach den Berichten zufolge ein Brand aus. Medien meldeten zudem, dass es in weiten Teilen der Stadt Rosch Haajin im Grossraum Tel Aviv zu Stromausfällen gekommen sei, da bei iranischem Beschuss eine Hochspannungsleitung beschädigt worden sei. Zudem habe es in mehreren Vororten von Tel Aviv Schäden gegeben. Laut dem israelischen Rettungsdienst Magen David Adom wurde ein Mann leicht verletzt.