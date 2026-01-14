In der Provinz war es zu Beginn der Proteste Ende Dezember zu den zunächst heftigsten Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und Demonstrierenden gekommen. Nachdem Sicherheitskräfte scharf auf Protestierende geschossen hatten, kam es in der Stadt Lordegan zu schweren Unruhen mit zahlreichen Todesopfern. Die strukturschwache Provinz gilt als Region mit starkem sozialem Zusammenhalt. Misstrauen gegenüber dem Staat und das harte Vorgehen liessen die Proteste hier früh eskalieren./arb/DP/mis