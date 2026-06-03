Israel und die USA hatten den Iran Ende Februar angegriffen. Seit Anfang April gilt eine Waffenruhe, die zuletzt von gegenseitigem Beschuss am Persischen Golf überschattet wurde. Irans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn die Kontrolle über die Meerenge übernommen, die als Exportroute für Dünger, Öl und Flüssiggas für die Weltwirtschaft von grosser Bedeutung ist. Die USA haben ihrerseits eine Seeblockade verhängt, um den Iran am Export von Öl zu hindern./arb/DP/men