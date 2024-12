Der Iran hat inmitten militärischer Spannungen in Nahost nach eigenen Angaben einen Militärsatelliten ins All befördert. Der Satellit mit dem Namen «Fachr-1» sei am Freitagmorgen mit einer Simorgh-Trägerrakete in die Erdumlaufbahn gebracht worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Nachdem der Satellit die Umlaufbahn erreicht hatte, sendete er demnach sein erstes Signal an Bodenstationen.