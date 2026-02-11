Am Dienstagabend riefen über den Dächern der Millionenmetropole Anhänger der Islamischen Republik «Allahu Akbar» (Gott ist am grössten). Der Ausdruck war 1979 zum Symbolruf der Revolution gegen die Herrschaft des Schahs geworden. Der Jahrestag steht in diesem Jahr im Schatten der brutalen Niederschlagung der Massenproteste Anfang Januar. «Tod dem Diktator» hallte es ebenfalls aus den Häusern - eine Anspielung auf Irans Religionsführer und Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei.