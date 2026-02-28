Der Iran hat nach Beginn der Angriffe Israels und seines Verbündeten USA mit drastischen Worten reagiert. «Wir haben Euch gewarnt. Nun habt Ihr einen Weg eingeschlagen, dessen Ausgang nicht mehr in Eurer Hand liegt», sagte der Leiter der Sicherheitskommission, Ebrahim Azizi. Israel hatte kurz zuvor einen «Präventivschlag» gegen den Erzfeind gestartet, «um Bedrohungen für Israel zu beseitigen», wie Verteidigungsminister Israel Katz sagte.