Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi hat den USA neue Vorwürfe gemacht - eine neue Verhandlungsrunde aber nicht explizit ausgeschlossen. «Die Provokationen, die Drohrhetorik und die anhaltenden Verstösse der USA gegen die Waffenruhe, insbesondere die Angriffe auf iranische Handelsschiffe, sind ein erhebliches Hindernis für eine Fortsetzung des diplomatischen Prozesses», sagte er einem Bericht der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge in einem Telefonat mit seinem pakistanischen Amtskollegen. «Der Iran wird die Umstände genauestens abwägen und dann über den weiteren Weg entscheiden.»