Zu dem möglichen Militäreinsatz zur Absicherung der Strasse von Hormus fügte er an: «Wenn dieses, was wir uns vorgenommen haben, misslingt, dann droht eine grosse multidimensionale globale Krise.» Deutschland sei bereit, einen Beitrag zur Sicherung der freien Schifffahrt dort zu leisten - etwa bei der Minenräumung und der Seeaufklärung. Dabei wünsche sich die Bundesregierung «wenn es möglich ist», eine US-Beteiligung. «Es wäre aus unserer Sicht wünschenswert», fügte er hinzu. Der französische Präsident Emmanuel Macron hatte dagegen zuvor von einer «neutralen Mission, die sich klar von den Kriegsparteien abgrenzt», gesprochen.