Der Iran hatte die Strasse nach Beginn des militärischen Konflikts am 28. Februar blockiert. Araghtschi liess offen, ob Tanker und Frachtschiffe für die Durchfahrt dem Iran eine Mautgebühr zahlen müssen. Unklar ist auch, wie sich die Ankündigung des Irans auf die Schifffahrt auswirken wird. Hunderte Tanker und Frachtschiffe liegen im Persischen Golf fest. Ein Grund dafür sind Berichten zufolge auch hohe Policen von Versicherern wegen des Kriegsrisikos.