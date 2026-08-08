Araghtschi: Forderung nach Wiedergutmachung nach US-Verstössen

Eine Einigung zwischen dem Iran und dem Oman sei nahe, sagte der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi in einem weiteren Tasnim-Bericht. Die Öffnung der Strasse von Hormus hänge etwa davon ab, dass die USA Verstösse gegen das im Juni geschlossene Rahmenabkommen, das den Weg für ein dauerhaftes Ende des Kriegs ebnen sollte, wiedergutmachten. Genauer ging er nicht darauf ein.