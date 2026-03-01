Israel hatte den Vorwurf, eine Schule beschossen zu haben, zurückgewiesen. «Zu diesem Zeitpunkt sind uns keine israelischen oder amerikanischen Angriffe dort bekannt. Ich weiss, dass die Amerikaner nachprüfen, ich weiss, dass wir nachprüfen», sagte der israelische Militärsprecher Nadav Schoschani.
«Und was ich weiss, ist, dass wir in der Lage waren - und das wird auch von den Amerikanern und den Iranern bestätigt - 40 Personen auszuschalten, die sich vor uns versteckt hatten, auf sehr präzise Weise, mehr als tausend Meilen entfernt», sagte Schoschani offenbar mit Blick auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen./cmy/DP/he
(AWP)