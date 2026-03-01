«Und was ich weiss, ist, dass wir in der Lage waren - und das wird auch von den Amerikanern und den Iranern bestätigt - 40 Personen auszuschalten, die sich vor uns versteckt hatten, auf sehr präzise Weise, mehr als tausend Meilen entfernt», sagte Schoschani offenbar mit Blick auf die Tötung des iranischen Staatsoberhaupts und Religionsführers Ajatollah Ali Chamenei. Die Angaben beider Seiten lassen sich nicht unabhängig überprüfen./cmy/DP/he