Der Iran beharrt auf einer vollständigen Kontrolle über die Schifffahrt in der Strasse von Hormus. Ein Sprecher des Zentralkommandos der Streitkräfte erklärte laut Nachrichtenagentur Tasnim, die Lage in der Meerenge werde nicht zum vorherigen Zustand zurückkehren: «Es wird geschehen, was wir wollen.» Allen Schiffen mit Verbindungen zu den USA oder Israel bleibe die Passage untersagt, so der Sprecher. «Die Entscheidung über die Erteilung einer Transitgenehmigung liegt bei uns.»