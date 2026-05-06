Trump hatte zuvor dem Iran auf seiner Plattform Truth Social erneut gedroht: «Angenommen, der Iran erklärt sich bereit, das Vereinbarte zu erfüllen - was vielleicht eine gewagte Annahme ist -, dann wird die bereits legendäre »Epic Fury« ein Ende finden, und die äusserst wirksame Blockade wird es ermöglichen, dass die Strasse von Hormus FÜR ALLE OFFEN ist, einschliesslich des Irans». Die US-Regierung hatte ihrem Ende Februar gemeinsam mit Israel begonnenen Krieg gegen den Iran den Namen «Gewaltiger Zorn» («Epic Fury») gegeben./mar/DP/jha